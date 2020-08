Bakanlar sel bölgesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu selden zarar gören Trabzon'un Of ilçesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu selden zarar gören Trabzon'un Of ilçesinde incelemelerde bulundu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar bugün Trabzon'un Of ilçesi Sugeldi mahallesinde ölüme neden oldu. Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken yağışlar sonrası oluşan heyelana kapılan Yılmaz Hacımahmutoğlu toprak altına kalarak hayatını kaybederken, Sulgeldi mahallesinin yanı sıra sel ve heyelanlar özellikle Ballıca, Sefaköy, Yemişalan ve Fındıkoba mahallelerinde etkili oldu. Yaşanan sel ve heyelanların ardından akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sel bölgesine gelerek Of ve Hayrat İlçe Kaymakamlıkları’nı ziyaret etti, brifing aldı. Bakanlara Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da eşlik ederken, Dumlusu Mahallesi'nde heyelan meydana gelen bölgede incelemelerde bulundular.

