Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (2)

HAZIR BETON TESİSİNDE HEYELAN ANI KAMERADA
Trabzon'da Of-Çaykara karayolu Dumlusu mevkisindeki hazır beton döküm tesisi çevresinde meydana gelen heyelan anı, şantiye çalışanınca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Heyelanda, yamaçta bulunan 2 katlı boş evin toprakla birlikte şantiye alanına sürüklendiği görüldü. Görüntüde; toprak kayma anı sırasında, kayıt yapan kişinin, 'Beton santralimiz gitti, eyvah eyvah, arabaları alın oradan' diye bağırarak uyardığı duyuluyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Of
2020-08-15 10:01:40
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