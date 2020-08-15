Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (4)

ÖLMEDEN ÖNCE YAĞIŞI GÖRÜNTÜLEMİŞ
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun (53), heyelandan dakikalar önce yağışı cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Görüntülerde, ticaretle uğraşan Hacımahmutoğlu'nun şiddetli yağışta sileceklerin yetişmediği, yolların ise göle döndüğü görülüyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Of
2020-08-15 11:46:27
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