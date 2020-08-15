Trabzon’un asırlık kulübü İdmanocağı’nda görev değişimi Yeni Başkan Vehbi Serdar Arz oldu

İdmanocağı Olağanüstü Kongresi kulübün efsane isimlerinden Ahmet Suat Özyazıcı’nın adını taşıyan stadyumda yapıldı. Tek liste ile gidilen kongrede asırlık kulübün yeni başkanı Vehbi Serdar Arz oldu.

İdmanocağı Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu Covid19 önlemleri nedeniyle kulübün efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı’nın adını taşıyan stadyumda gerçekleştirildi.

Genel kurulun ilk bölümünde Mehmet Öz başkanlığındaki yönetim kurulunun faaliyet ve mali raporlarıyla denetim kurulu raporu okundu ve ibra edildi.

Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa aday olan Vehdi Serdar Arz, yaptığı konuşmada, “Dünyanın çok zor bir süreçten geçtiği bu günlerde, değerli zamanlarınızdan feragat ederek gönül verdiğimiz kulübümüzün olağanüstü genel kurulunu şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Bu kongre bizler için İdmanocaklılık sorumluluğumuzu yerine getirmenin dışında ayrı bir gurur vesilesidir aynı zamanda. 20 Ocak 1921 tarihinde kurulan Ocağımızın 100’üncü yaş gününü 5 ay sonra, inşallah pandemi de izin verirse hep birlikte büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Böylesine anlamlı bir sürecin arifesinde başta kurucularımız olmak üzere kulübümüze emeği geçen tüm büyüklerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, hayatta olanlarımıza sağlıklı ve mutlu nice uzun ömürler diliyoruz” dedi.

Arz, pandemi önlemleri nedeniyle genel kurulu stadyumda yapma fikrinin doğduğunu belirterek, “Kongremizi kulübümüzün geçmişinde büyük emeği olan değerli büyüğümüz Ahmet Suat Özyazıcı’nın adını taşıyan bu stadyumda yapıyor olmamızın de kuşkusuz özel bir manevi anlamı söz konusu. Kendisine bu vesileyle şükranlarımızı iletiyoruz” dedi.

Tek liste ile gidilen kongrede kulübün yeni başkanı Vehbi Serdar Arz oldu.

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