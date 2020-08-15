Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (7)

TOPRAĞA VERİLDİ
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu (53) için Çaykara ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Hacımahmutoğlu'nun cenazesine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok katıldı. Ticaretle uğraşan Hacımahmutoğlu'nun cenazesi Çayıroba Mahallesi'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.Tolga SAĞLAM-Selay SAYKAL-Nurullah CABRİ/TRABZON,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çaykara
2020-08-15 18:21:44
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.