Trabzonspor sezonu açtı

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TRABZON (DHA) Trabzonspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çalışmayla başladı.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde 18.00´de yapılan antrenmanda pas kombinasyonları, topa sahip olma oyunları ve taktiksel oyun ağırlıklı toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yarın sabah gruplar halinde kas, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile sağlık kontrolünden geçecek olan oyuncular, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2020-08-17 21:30:43



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