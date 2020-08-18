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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor’da Olcay Şahan gündemi

İHA

Teknik Direktör Eddie Newton raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, Olcay Şahan ismi gündeme geldi. Türk oyunculara 'abilik' yapapilecek isim isteyen İngiliz teknik adam, tecrübeli oyuncunun yeniden bordomavili takıma dönmesine sıcak bakıyor.

Trabzonspor’da Olcay Şahan gündemi

Teknik Direktör Eddie Newton raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da, Olcay Şahan ismi gündeme geldi. Türk oyunculara 'abilik' yapapilecek isim isteyen İngiliz teknik adam, tecrübeli oyuncunun yeniden bordomavili takıma dönmesine sıcak bakıyor.
Yukatel Denizlispor ile sözleşmesi sona eren Olcay Şahan, bordomavililerin gündemine geldi. İngiliz Teknik Direktör Eddie Newton, takımdaki yerli oyunculara 'abilik' yapabilecek oyuncu istiyorum sözleri üzerine akıllara bir dönem Karadeniz ekibinde forma giyen Olcay Şahan geldi. 201819 sezonunda bordomavili takımla yollarını ayıran ve alacaklarından 1.34 Milyon Euro gibi önemli bir indirim yaparak Karadeniz ekibinden iyi duygularla ayrılan oyuncunun bu sezonda Karadeniz ekibinden son taksiti olan 3 Milyon 500 Bin TL olacağı bulunuyor. Maddi anlamda bordomavili kulübe zorluk çıkarmayan oyuncunun Trabzonspor’a gelmeye de sıcak baktığı biliniyor.

Yönetim tepkileri ölçüyor
Transferde hareketli günler yaşayan Trabzonspor, İngiliz teknik adamın bu isteğini dikkate alırken, gelebilecek tepkiler üzerine de titiz hareket ediyor. Bir dönem bordomavili formayı giyen Olcay Şahan, ismi yönetim cephesinde sıcak karşılansa da ortaya çıkabilecek eleştiriler üzerine bu oyuncunun transferi konusunda yol haritasını belirleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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