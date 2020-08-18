Büyükşehir belediyesinde daire başkanı, koronavirüsten yaşamını yitirdi



TRABZON, (DHA) TRABZON Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Hüseyin Türker, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde yaklaşık 2 haftadır tedavi gören, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Hüseyin Türker, bugün yaşamını yitirdi. Hüseyin Türker'in cenazesinin, Sürmene ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Hüseyin Türker için başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Zorluoğlu, büyük üzüntü duyduğunu belirttiği mesajında, şunları kaydetti:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde bir süre önce yoğun bakım servisine alınan Daire Başkanımız Hüseyin Türker, maalesef doktorlarımızın tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Şehrimize İl Özel İdaresi döneminden itibaren uzun yıllar hizmet eden, Büyükşehir Belediyesinde daire başkanlığı yaptığı süre boyunca da hem çalışkanlığı hem de insanlarla kurduğu sıcak ilişkilerle adından söz ettiren çalışma arkadaşımız Türker´in ölümü, bizleri derinden yaraladı. Kendisi sadece yöneticiliği ile değil, insani özellikleri ile de çok değerli bir insandı. Büyükşehir Belediyesi olarak çok sevdiğimiz önemli bir değerimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili Daire Başkanımız Hüseyin Türker´e Allah´tan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." DHA-Genel Türkiye-Trabzon

2020-08-18 16:25:47



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