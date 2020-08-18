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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TARSİM Artvin, Trabzon ve Giresun’da

İHA

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet, 1314 Ağustos tarihlerinde Artvin, Trabzon ve Giresun'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM Artvin, Trabzon ve Giresun’da

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet, 1314 Ağustos tarihlerinde Artvin, Trabzon ve Giresun’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaretin ilk durağı olan Artvin’de, Artvin Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur’u ziyaret eden Günal, sonrasında Artvin’in Borçka ilçesinde sigortalı su ürünleri işletmesini ziyaret etti ve bilgiler aldı.
Ziyaretin ikinci durağı olan Trabzon’da; Ziraat Bankası Trabzon Şubesi Müdürü Mehmet Birinci ve Ziraat Sigorta Bölge Yöneticisi Murat Selçuk Arslan, Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdür Yardımcısı ve Müdür V. Osman Tomruk, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Suat Hacısalihoğlu, Tüm Sigorta Acenteleri Derneği (TÜSİD) Başkanı İbrahim Sertel ve dernek üyesi olan sigorta acenteleri ile bir araya gelindi.
Bir sonraki gün Giresun’da gerçekleşen ziyaretlerde ise; Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun Sigorta Acenteleri Derneği (GİSAD) Üyeleri, Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, Giresun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Talat Çetiner ile bir araya gelindi. Programın devamında; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Hayvan Hastanesi ziyaret edildi. Geçtiğimiz aylarda fırtınadan zarar gören fındık bahçesinde incelemeler yapılarak, üreticilerden devam eden hasat çalışmaları hakkında bilgiler alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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