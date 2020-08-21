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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon´da sağanak; poşetle korunmaya çalıştılar

DHA

Trabzon´da sağanak; poşetle korunmaya çalıştılar


Tolga SAĞLAMSelay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´da etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldurdu. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, kendilerini poşetlerle korumaya çalıştı.
Trabzon´da, öğle saatlerinde şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı. Sağanağa gezintiye çıktıkları sahilde hazırlıksız yakalananlar, çevredeki iş yerlerinde bekledi. Bazı kişilerin, poşetle önlem almaya çalıştığı, koşarak saçak altlarına sığındığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Trabzon
2020-08-21 12:21:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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