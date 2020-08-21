Trabzon´da sağanak; poşetle korunmaya çalıştılar

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Tolga SAĞLAMSelay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´da etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldurdu. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, kendilerini poşetlerle korumaya çalıştı.

Trabzon´da, öğle saatlerinde şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı. Sağanağa gezintiye çıktıkları sahilde hazırlıksız yakalananlar, çevredeki iş yerlerinde bekledi. Bazı kişilerin, poşetle önlem almaya çalıştığı, koşarak saçak altlarına sığındığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Trabzon

2020-08-21 12:21:35



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