Trabzon´da sağanak; poşetle korunmaya çalıştılar (2)

KATLI OTOPARK VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Trabzon´da etkili olan sağanak, cadde ve yolları suyla doldururken, kent merkezinde yer alan katlı otopark ile bazı iş yerlerini de su bastı. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte güçlükle ilerleyen araçlar, uzun kuyruk oluşturdu. Otopark ve mağaza çalışanları, iş yerlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmek için yoğun çaba gösterdi. Yağışın etkili olduğu kent merkezinde büyükşehir belediyesi ekipleri, tıkanan rögarları açmak, yol ve işyerine dolan suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.Tolga SAĞLAM-Nurullah CABRİ/TRABZON, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Trabzon
2020-08-21 14:30:33
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.