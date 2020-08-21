Trabzonspor günü çift antrenmanla geçti

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TRABZON (DHA) Trabzonspor, bugün yaptığı çift antrenman ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde 17.00´de salonda yapılan günün ikinci antrenmanında kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.

Bordo mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2020-08-21 20:43:34



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