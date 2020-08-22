Uzmanlar Karadeniz’de doğalgaz sonrası petrolde bulunabileceğine dikkat çekti Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş: “Gaz sahasının daha derin kısımları da petrol açısından ümitlidir”

Türkiye’nin Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulmasının ardından bölgede yapılacak çalışmalar ile petrolün de bulunmasının mümkün olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, gaz sahasının daha derin kısımlarında petrol de bulunabileceğini söyledi. Türkiye’nin bugün bulduğu doğal gaz alanının Romanya’nın Neptun gaz/petrol sahasının güneye sınırında yer aldığını hatırlatan Bektaş “Romanya bu bölgede 2012 yılında yaptığı Domino1 sondaj kuyusuyla ciddi gaz rezervine ulaşmış olup, araştırmaları günümüze dek sürmektedir. Romanya’nın 1001000m su derinliğindeki gaz rezervlerinin güneye doğru devamında, 2100 metre su derinliğinde Türkiye yeni gaz rezervleri bulmuştur. Romanya’dan Türkiye’ye doğru uzanan gaz yatakları benzer jeolojik yapıda olup, Tuna, Dinyeper, Diyester nehirlerinin 10 milyon önceki denizaltı delta çökelleri içerisinde yer alır. Jeolojik olarak Karadeniz petrol alanının Hazar petrol havzasının doğuya doğru devamı olduğu görüşü nedeniyle, uluslararası şirketler ve TPAO, Türkiye’nin ekonomik alanı sınırları içerisinde, Karadeniz’de, sismik ve sondaj faaliyetlerini sürdürmüşler ise de, bu güne dek olumlu bir sonuç alınamamıştır. 2000 metreden fazla derinlikte sondaj yapma maliyeti ve teknolojik zorluklar Karadeniz petroldoğal gaz havzasındaki sondaj sayısının çok az olmasının temel nedenidir. Petrol fiyatlarının son yıllarda düşük olması, buna karşılık olarak çıkarılması mümkün petrolün maliyetinin dünya piyasa fiyatlarından daha fazla olması nedeniyle çok uluslu petrol şirketleri Karadeniz’den çekilmişlerdi. Ancak Türkiye bu konuda Karadeniz’den asla vazgeçmedi” dedi.

“Karadeniz’e kuzeyden giren üç büyük nehirin (Tuna, Dinyeper, Dinyester) yaklaşık 10 milyon yıl önceki denizaltı delta çökellerindeki gaz rezervlerinin sığ kuzey kısmı Romanya tarafından; derin güney kısımları ise Türkiye tarafından araştırılmaktadır” diyen Bektaş “Bu yüzden Fatihin açtığı kuyuya Tuna 1 ismi verilmiştir. Gaz sahasının daha derin kısımları da petrol açısından ümitlidir. Bize göre bu gün ön görülen 320 milyar gaz rezervi muhtemel olup kesin değildir. Çünkü sadece bir sondaj ve sismik anomalilere dayanan rezerv hesabı yanıltıcı olabilir. Bu miktar daha az olabileceği gibi çok daha da fazla olabilir. Önümüzdeki günlerde gaz alanını genişletme çalışmaları için yapılacak diğer sondajlar bu konuyu daha fazla açıklığa çıkaracaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.