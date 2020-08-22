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Sörloth: Çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum

DHA

Sörloth: Çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum


Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-Trabzonspor´un Norveçli forvet oyuncusu Alexander Sörloth, her zaman daha iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, "Tamamlanan sezonda hedefimiz Süper Lig´de şampiyon olmaktı ama bunu başaramadık. Yeni dönemde çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" dedi.
Geride kalan sezonda Süper Lig´in gol kralı unvanını elde eden Trabzonspor´un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl iyi bir sezon geçirdiğini ifade eden Sörloth, "İnişler çıkışlar yaşadığımız bir sezon oldu ama Ziraat Türkiye Kupası´nı kazanmamız bizi çok mutlu etti. Aslında iki hedefimiz vardı. Biri Süper Lig´de şampiyon olmak bir diğeri ise Türkiye Kupası´nı kazanmaktı. Bunlardan sadece birini gerçekleştirebildik ve Türkiye Kupası´nı kaldırdık. Aslında bu durum yeni sezon için takımımızı daha da iştahlandırıyor. Sezonun genelinde baktığımızda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
"GOL KRALI OLMAK ESKTRA BİR BAŞARI OLDU"
Takımın hücum yönünün güçlü olduğuna dikkat çeken Alexander Sörloth, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Trabzonspor´a gelme sebeplerimin başında bir hücum takımı olması geliyordu. Buraya gelmeden önce takımımızdaki bu potansiyeli görmüştüm. Oyuncuların kalitesi ve bana asist yapacak takım arkadaşlarımızın olması dikkatimi çekmişti. Trabzonspor´u seçme sebeplerimden en önemlisi de buydu. Bir forvet oyuncusu için çok önemli bir konu bu. Oynadığınız takıma adaptasyonunuzu arttıracak etkenlerin başında geliyor. Takımımızın en büyük özelliği bir hücum takımı olması. Herkesin bildiği gibi geçtiğimiz yıl açık ara Süper Lig´in en çok gol atan takımı bizdik. Bir hücum oyuncusu olarak aradığınız şeyler bunlardır. Kendim olarak da takım olarak da başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Gol krallığı özgüvenime biraz daha katkıda bulundu. İstediğim ve olmaya çalıştığım bir yerdi. Tabii ki en büyük hedefimiz Süper Lig´de şampiyon olmaktı ama bunu başaramadık. Gol kralı olmak benim için ekstra bir başarı oldu."
"TRONDSEN´İN YETENEKLERİNİ HERKES GÖRECEK"
Yeni transferlerden arkadaşı Anders Trondsen hakkında da düşüncelerini söyleyen Sörloth, şu ifadeleri kullandı:
"Anders Trondsen için burada kendi ülkesinden birinin olması, kendisinden önce Trabzon´da yaşamış ve Trabzonspor´da bulunmuş birinin olması onun işlerini kolaylaştıracaktır. Bunu başarabilecek güçte bir isim. Tabii ki hem benim için hem de Anders için bir arkadaşının Trabzon´da olması çok büyük bir şans. Taraftarlarımız Anders oynamaya başladığında nasıl bir futbol karakteri olduğunu hızlıca öğrenecek. Defansta çok iyi işler yapabilen bir oyuncu. Özellikle sol ayağını çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Onun adına işleri daha da zorlaştırmamak için kendisinden çok bahsetmek istemiyorum ama sahada kendini gösterecektir. Oynadığı zaman hangi kalitede, hangi özelliklere sahip olduğu tüm taraftarımız görecek."
"EDDIE NEWTON NE İSTEDİĞİNİ BİLİYOR"
Sörloth, teknik direktörleri Eddie Newton hakkında ise şunları dedi:
"Yeni bir sezona başlıyorum. Genel olarak antrenmanlara baktığımda seviyenin daha yukarıda olduğunu görüyorum. Geçtiğimiz sezona göre çok daha yüksek bir seviyede çalışıyoruz. Teknik Direktörümüz Eddie Newton´un özellikle hücum anlamında yaptığı antrenmanlar gelişmemizi sağlıyor. Newton´un net fikirleri var. Ne istediğini biliyor. Bizler de ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum."
"TARAFTARLARIMIZ TAKIMA ÇOK BAĞLI"
Trabzon´da taraftarlarımızın yoğun sevgisiyle karşılaştığını ifade eden golcü oyuncu, "Norveç´e gittiğimde biraz daha rahat bir ortamla karşılaşıyorum. Genelde ailemle vakit geçiriyorum. Ancak Türkiye´de taraftarlarımızın çok büyük ilgisi oluyor. Taraftarlarımız Türkiye´nin en iyi taraftarı. Kulübümüze inanılmaz derecede bağlılar. Özellikle Trabzon´da sokağa çıktığımda karşılaştığım insanlar he an sizinle birlikte olmak istiyor. Fotoğraf çektirmek, selfie yapmak istiyorlar. Bu da takıma ne kadar bağlı olduklarını gösteriyor. Trabzon´dayken taraftarların yakından ilgi göstermesi bizi çok motive ediyor" diye konuştu.
"HER ZAMAN DAHA İYİSİNE ODAKLANIYORUM"
Gol krallığı unvanının kendisi üzerinde baskı oluşturmadığını belirten Sörloth, "Aslında baskıyı ben kendi üzerimde oluşturuyorum. Her seferinde daha iyi olmaya, her zaman bir önceki sezondan daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon bildiğiniz gibi 33 gol attım. Bu sezonda hedefim tabii ki bunun üzerine çıkabilmek. Bu süreçte baskı dışarıdan değil kendimden geliyor. Ben her zaman daha iyisini yapmaya odaklanıyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sörloth´un röportajı
-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga Sağlam
2020-08-22 14:22:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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