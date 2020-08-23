Hüseyin Çimşir, Lemi Çelik'in iddiaları üzerine bir açıklama yaptı

Trabzonspor eski teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Trabzonsporlu eski futbolcu Lemi Çelik'in kendisi ile ilgili, 'Yabancılar Newton ile bir oldu, Çimşir'i yedi' iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Trabzonspor'un eski çalıştırıcısı Hüseyin Çimşir, bordomavililerin eski oyuncularından Lemi Çelik'in ortaya attığı ve takımdan ayrılmasında Eddie Newton ile yabancı futbolcuların etkili olduğuna yönelik iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çimşir, "Şerefle ve onurla temsil ettiğim Trabzonspor Kulübü'nden ayrıldığım günden bugüne kadar hiçbir yazılı ve görsel basına bir açıklamam olmamıştır. Gerek futbolculuk, gerekse de teknik direktörlük hayatımda dedikodu ortamından hep uzak durdum, ömrüm boyunca da uzak duracağım. Şayet bir gün bir açıklama yapmam gerekirse, bunu da çok değerli basın mensuplarına önceden haber vereceğimi bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.

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