Trabzonspor taktik çalıştı

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TRABZON, (DHA) Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı taktik çalışmayla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavililer, günü tek idmanla tamamladı. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA

2020-08-24 14:12:41



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