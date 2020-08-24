Trabzonspor taktik çalıştı

TRABZON, (DHA) Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına sabah yaptığı taktik çalışmayla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren bordo-mavililer, günü tek idmanla tamamladı. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde saat 10.30'da yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA
2020-08-24 14:12:41
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