Giresun’daki sel felaketinin ardından uzmanlar o tehlikeye dikkat çekti Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cemil Bayarslan: “Sel gibi afetler sonrası kirli su kullanımı ishal salgınlarını artırır” “İçme suları ile ilgili bir an önce tedbir alınması lazım; Eğer bu uzun vadede olursa salgınların önünü alamayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’daki sel felaketinin ardından uzmanlar o tehlikeye dikkat çekti Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cemil Bayarslan: “Sel gibi afetler sonrası kirli su kullanımı ishal salgınlarını artırır” “İçme suları ile ilgili bir an önce tedbir alınması lazım; Eğer bu uzun vadede olursa salgınların önünü alamayız”

İHA

Giresun'da yaşanan sel ve heyelanın ardından özellikle sel bölgeleri olan Dereli, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde içme suyu sıkıntısı yaşanırken, uzmanlar temiz olmayan suların tüketilmesi halinde ishal salgınının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Giresun’daki sel felaketinin ardından uzmanlar o tehlikeye dikkat çekti Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Cemil Bayarslan: “Sel gibi afetler sonrası kirli su kullanımı ishal salgınlarını artırır” “İçme suları ile ilgili bir an önce tedbir alınması lazım; Eğer bu uzun vadede olursa salgınların önünü alamayız”

Giresun’da yaşanan sel ve heyelanın ardından özellikle sel bölgeleri olan Dereli, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerinde içme suyu sıkıntısı yaşanırken, uzmanlar temiz olmayan suların tüketilmesi halinde ishal salgınının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel İmperial Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Dr. Cemil Bayarslan, sel ve heyelan sonrası asıl sorunun vatandaşların temiz su bulamaması olduğuna dikkat çekerek suların mutlaka ya klorlanarak yada kaynatılarak kullanılması gerektiğini söyledi. Bayarslan, “Sel sonrası en fazla, temiz su bulamama sorunu var. Asıl problem suların kirlenmesi. Dolayısıyla suları bir şekilde temizlemek gerekir. Klorlu su kullanılması, dağıtılması lazım. Eğer temizlenmez kirli su kullanılmaya devam edilirse ishal salgınları olacaktır. Mide bağırsak sistemiyle ilgili problemler olacaktır. Bunların olmaması için de muhakkak o bölgeye temiz su sağlanması lazım. Bunun içinde en pratik ve ucuz kaynak, suların klorla temizlenmesidir. Bu yapılırsa hastalığın önüne geçilebilir. Yiyeceklerimizi de yine aynı şekilde o sularla yıkadığımız için oradan da hastalığın oluşma riski var. Yemeklerin yapılması sırasında kirli suyun kullanılmasından dolayı yine hastalık riski var. Muhakkak temiz su sağlanması lazım. En azından bir şey yapamıyorsak suyu kaynatarak kullanmakta fayda var” dedi.
Suların en kısa zamanda klorlanıp temizlenmesi gerektiğini belirten Bayarslan, aksi durumda ishal vakalarının önüne geçilemeyeceğini ifade ederek ”Su kaynatılıp süzülebilir. Bunun dışında klor tabletler kullanılabilir. Klorlanmış sular kullanılabilir. Bunlar en basit hemen yapılabilecek işlemlerdir. Eğer bunlar uzun vadede sürerse, salgınların önünü alamayız. Sürekli bir salgın olur. Özellikle ek hastalıkları olanlarda daha ağır seyreder. Onun içinde hemen temiz suya kavuşturulması lazım. Asıl olan su temizliği. Çünkü kanalizasyonlar, suyun getirdiği çamurlu kirli sular hastalık taşıyan etkenler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karşı şeride geçen TIR, otomobile çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Karşı şeride geçen TIR, otomobile çarptı: 1 ölü
Tır aracı otomobili biçti: 1 ölü
YEREL HABERLER Tır aracı otomobili biçti: 1 ölü
Trabzonspor taktik çalıştı
YEREL HABERLER Trabzonspor taktik çalıştı
Ortahisar’dan Dereli'ye yardım eli
YEREL HABERLER Ortahisar’dan Dereli'ye yardım eli
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yolu toprak döküp ulaşıma kapattı Yaklaşık 130 daireli sitenin kullandığı araç yolu özel mülk olduğu gerekçesiyle sahibi tarafından toprak dökülerek ulaşıma kapatılınca site sakinleri duruma tepki gösterdi
YEREL HABERLER Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yolu ...
Hüseyin Çimşir, Lemi Çelik'in iddiaları üzerine bir açıklama yaptı
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir, Lemi Çelik'in iddiaları üzerine bir ...
Trabzon'da Korona virüs’ten ötürü takipte bulunan bir kadın araçta yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da Korona virüs’ten ötürü takipte bulunan bir ...
Gazetecilerden Güneydoğu'ya kültür gezisi sona erdi Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Güneydoğu illerine çıkarma yaptı
YEREL HABERLER Gazetecilerden Güneydoğu'ya kültür gezisi sona ...
Seyyar arabasıyla şarkı söyleyerek haşlanmış mısır satıyor
YEREL HABERLER Seyyar arabasıyla şarkı söyleyerek haşlanmış mısır ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X