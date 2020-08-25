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Avrasya Üniversitesine akademisyen alınması için harekete geçildi

İHA

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, üniversiteye 218 akademisyen alınacağını belirterek, söz konusu alım için ilana çıkıldığını söyledi.

Avrasya Üniversitesine akademisyen alınması için harekete geçildi

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, üniversiteye 218 akademisyen alınacağını belirterek, söz konusu alım için ilana çıkıldığını söyledi.
Avrasya Üniversitesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 Ağustos 2020 tarihli ve 31220 sayılı resmi gazetede de yayınlanan ilana göre, 218 akademisyen alımı için ilana çıkıldığı belirtildi. Avrasya Üniversitesi’nin yeni eğitimöğretim döneminde bünyesine alacağı akademik personelin dağılımı ise 59 Profesör, 26 Doçent. 95 Dr. Öğretim Görevlisi, 29 Öğretim Görevlisi ve 9 Araştırma Görevlisinden oluşuyor.
Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Avrasya Üniversitesi’nin 10’uncu yaşına girdiğini, verdikleri mezun sayısının 10 bini aştığına ve üniversitenin yatay büyüme aşamasını tamamlayarak dikey büyüme aşamasına geçtiğine vurgu yaparak, “Verdiğimiz yeni akademik personel ilanı ile üniversitemizin akademik personel kadrosunu iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Bu yolla bir yandan verdiğimiz eğitimin kalitesini yükseltmeyi, öğrencilerimizi daha bilgili ve donanımlı hale getirmeyi, öte yandan da İl ve Bölge ekonomisine verdiğimiz katkıyı arttırmayı hedefliyoruz. YÖK’e yaptığımız yeni fakülte, yüksekokul ve lisansüstü programların yürürlüğe girmesiyle birlikte öğrenci sayımızı kısa zamanda 25 bine çıkarmayı umuyoruz. SinopKahramanmaraş hattının doğusundaki tek vakıf yükseköğretim kurumu olan Avrasya Üniversitesi, Trabzon’un ve Doğu Karadeniz Bölgesinin sosyoekonomik hayatına verdiği katkıyı arttırarak sürdürecektir” dedi.

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