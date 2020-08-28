Trabzonspor'da testler negatif çıktı

İlk koronavirüs aşısı ona yapılmıştı! Haber var

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Trabzonspor'da futbolculara ve teknik ekibe yapılan korona virüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmaları sürdüren bordomavili ekipte, futbolcu kadrosu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına rutin olarak uygulanan korona virüs testlerinde, pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

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