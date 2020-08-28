Trabzonspor, Samsunspor müsabakanın hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor, Samsunspor ile oynayacağı özel müsabakanın hazırlıkları tamamlandı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordomavili takım bugün 13.30’da Trabzon’dan Samsun’a hareket ederek Samsunspor ile yarın 18.00’de oynayacağı hazırlık maçı öncesi kampa girecek.

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