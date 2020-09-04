Kayıp olarak aranıyordu, yaylada öldürülmüş halde bulundu

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TRABZON´da 1 haftadır haber alınamayan Emre Kara (35), yaylada boş bir arazide bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliye sevk edildi.
Akçaabat ilçesinde 28 Ağustos günü evden çıkıp geri dönmeyen Emre Kara için ailesi, polis ve jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen polis ekipleri, kayıp Emre Kara´ya ait araca Akçaabat´ta ulaştı. Boş araçta parmak izi arayan polis ekipleri, güvenlik kameralarında tespit ettiği şüpheli Mehmet K.´yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunda yaşanan olayda Yusuf Ö. ile birlikte olduğunu anlatıp, Emre Kara´yı çıkan kavga sonucu bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedi bıraktıkları yeri tarif etti. Kayıp Emre Kara´nın cesedi, Simba Yaylası´nda bulunurken, diğer şüpheli Yusuf Ö. de polis tarafından gözaltına aldı. 2 zanlı sorgularında, cinayeti birbirlerinin üzerine attığı belirtildi. Yol kenarında ormanlık alana taşınan ve öldüğünden emin olmak için gece yarısı bölgeye giden şüphelilerden Mehmet K.´nın, öldürdükleri Emre Kara´nın cesedini taşla ezdiği de ortaya çıktı.
Çelik yelek giydirilen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon
2020-09-04 13:31:21
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