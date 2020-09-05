Anneleri trafik kazasında ölen 4 yavru köpeğe süt anne bulundu Öksüz yavru köpekler süt anne uygulaması ile hayata tutunuyor

Anneleri trafik kazasında ölen yardıma ve bakıma muhtaç 4 yavru köpek süt anne uygulaması ile hayata tutundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İletişim ve Koordinasyon Merkezi (TİKOM) üzerinden Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilen dilekçede, Yomra ilçesi Kömürcü köyünde anneleri trafik kazasında ölen 4 yavru köpeğin yol kenarında yardıma ve bakıma muhtaç olduğu belirtildi. Hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yardıma muhtaç yavruları Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakıma aldı. Yine Ortahisar ilçesi sınırları içerisinde yavruları ölen anne köpek; tedavi, bakım ve aşıları yapılmak üzere Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Öksüz yavru köpekler, yavruları ölen anneye alıştırılarak emzirilmeleri sağlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerimizce Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimize getirilen yardıma ve bakıma muhtaç öksüz yavru köpekler, veteriner hekimlerimiz tarafından yavruları ölen anneye alıştırılarak emzirilmeleri sağlandı. Bu sayede annenin mastitis (meme hastalığı) riski de bertaraf edilirken, yavruların bağışıklık sistemi güçlendirilerek açlıktan ölmelerinin önüne geçilmiş oldu. Veteriner hekimlerimiz tarafından belirli periyotlarla yapılan muayenelerde yavruların sağlıklarının gayet iyi olduğu gözlemlenmektedir. Aşı ve parazit uygulamaları yapılan yavrularımızın artık sıcak bir yuvaya kavuşmaları için sahiplenilmeleri beklenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Hayvansever dernekler ve vatandaşlara da seslenilen açıklamada “Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz canlarımıza en iyi imkanları sunmak ve onları yalnız bırakmamak adına yoğun gayret içerisindeyiz. Annesiz kalan yavrular ve yavrularını kaybetmiş köpeklerimizi bir araya getirdiğimiz ‘süt anne’ uygulamamızla daha çok yavrumuzun hayatını kurtarmak istiyoruz. Bu nedenle hayvansever derneklerimiz ve vatandaşlarımızın yardıma ve bakıma muhtaç yavrular ve yavrularını kaybetmiş anne köpeklerle karşılaşmaları halinde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığımıza haber vermelerini istirham ediyoruz” denildi.

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