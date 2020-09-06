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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temizlik işçisinin çağrısı sosyal medyada ilgi gördü

İHA

Temizlik işçisinin çağrısı sosyal medyada ilgi gördü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde temizlik işçisinin çağrısı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Ortahisar Belediyesi’nin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Muammer Arpacı’ya çektiği video sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Muammer Arpacı’nın yaptığı iş ve temizlik konusunda çarpıcı sözler sarf ettiği video sosyal medya hesaplarından 500 binin üzerinde tıklanma ve beğenilme gördü. Sosyal medya hesaplarından yayınlandığı andan itibaren dikkatleri üzerine çeken videoda bir temizlik işçisinin günlük çalışma programıyla ve özel hayatından kesitleri Muammer Arpacı doğal şivesiyle anlatıyor. Videoda işini severek yaptığını, sokak ve caddeleri zevk alarak temizlediğini dile getiren Arpacı, “Benim en mutlu olduğum ve en çok zevk aldığım an sokakları süpürdükten sonra o caddeyi en temiz şekilde görmemdir. Bazıları ağzını kapatıyor, iğreniyor ama ben yerden çöpü severek alıyorum. Bu işi yapacaksan, severek yapacaksın” sözleriyle işini ne kadar sahiplenerek yaptığının göstergesi niteliğinde. Sokak ve caddeleri sorumsuz bir şekilde kirleten vatandaşlara da uyarılarda bulunan Arpacı’nın konuyla ilgili sarf ettiği, “Evimizi nasıl temizliyorsak, sokaklarımızı da, çevremizi de temiz tutalım. Trabzon’un her sokağı temiz olsun. Buraya gelenler şehrimizin temizliğini anlatsın. Bu şehir hepimizin” şeklindeki sözleriyle, adeta çöplerini gelişigüzel şekilde yerlere atanlara ders veriyor.

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