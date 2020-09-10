İlkokul mezunu tır şoförü yaptıkları ile mühendisleri aratmıyor Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Salih Onat evinin elektriği için yaptığı müracaatlardan sonuç alamayınca kendi elektriğini kendi üretti

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Salih Onat evinin elektriği için yaptığı müracaatlardan sonuç alamayınca kendi elektriğini kendi üretti.

İlçenin Demirli mahallesinde oturan 64 yaşındaki Salih Onat, ilkokul mezunu olmasına rağmen yaptığı projeler mühendisleri aratmıyor. Evine elektrik çektirmek için müracaatta bulunan ancak olumsuz sonuç alınca kendi elektriğini kendi üretmeye karar veren Salih Onat, dere üzerine kurduğu aparatlarla elektrik ihtiyacını sağlıyor.

Boşa akan dere suyunu değerlendirerek evinin elektrik ihtiyacını karşıladığını belirten Onat, yıllarca şoförlük yaptığını bozulan aracını da hiç tamire götürmeden kendisinin tamir ettiğini söyledi. Dere üzerine kurduğu aparatlarla yaklaşık 2025 bin TL harcama yaparak bin 400 devir elektik ürettiğini ifade eden Onat, barınma amaçlı kullandığı konteynırı dahi kendisinin yaptığını belirtti.

İlgili kuruma bir çok defa elektrik almak için müracaat etmesine rağmen bir sonuç alamadığını kaydeden Onat, “Uzungöl sınırları içerisinde yer alan Demirli Mahallesinde oturuyorum. Oturduğum yere elektrik çektirmek için ilgili kuruma müracaat ettim. Ancak elektrik veremeyeceklerini söylediler. Bende kendi elektriğimi kendim üretmeye karar verdim. Şu anda 20 kwbin 400 devir elektrik ürettim. Kendim kullanıyorum. Başka kimseye vermiyorum. Dereler boşu boşuna denize akıyor boşa gitmektense bende değerlendirerek kendi elektriğimi üretiyorum. İlkokulu zor bitirdim. Mesleğim tır şoförü. Arabam bozulsa bile kendim yaparım kolay kolay tamirciye götürmem. Konteynırı da kendim yaptım. Ayrıca orada da elektrik üretiyorum. Gittiğim yerde elektriksiz kalmam” dedi.

Yaptığı projeye yaklaşık 25 bin TL harcadığını belirten Onat, “Bana yaklaşık 2025 bin TL’ye mal oldu. Hepsi benim projem. İnsan sıkıştı mı çare arar. Bende çareyi bu şekilde buldum. Su boşa akmaktansa ne yapabilirim diye düşünerek bu projeyi gerçekleştirdim. Sadece motor kısmını satın aldım diğer aparatlarını ben yaptım. Daha farklı projelerim de var imkânım el vermediği için yapamıyorum. Suyumu da 1 kilometre mesafeden kendi imkanlarımdan getirdim. Su ihtiyacını da temiz bir şekilde görüyorum. Kaldığım konteynırı da kendim yaptım. Konteynıra da elektriği traktörü çalıştırarak geliştirdiğim proje sayesinde bağlıyorum” diye konuştu.

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