FETÖ'nün mahrem imamı, 5 yıl hücre evinde saklanmış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ'nün mahrem imamı, 5 yıl hücre evinde saklanmış

DHA

FETÖ'nün mahrem imamı, 5 yıl hücre evinde saklanmış


Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)TRABZON'da, FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıldır aranan örgütün Gümüşhane mahrem imamı Nurullah Ç. (50), düzenlenen operasyonla yakalandı. 
Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından 'Bu sefer kaçamadı' başlığıyla yakalandığını duyurduğu Nurullah Ç.'nin örgüte ait hücre evlerinde saklandığı, dışarı çıkmadığı öğrenildi.   
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı ve 'Gümüşhane mahrem imamı' olduğu gerekçesiyle 5 yıldır aranan Nurullah Ç.'nin Akçaabat ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından eve operasyon düzenledi. Operasyonda Nurullah Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Nurullah Ç.´nin daha önce Gümüşhane´de bir okulda idareci olarak görev yaptığı öğrenildi.
HÜCRE EVLERİNDE SAKLANMIŞ
Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından 'Bu sefer kaçamadı' başlığıyla yapılan paylaşımla gözaltına alındığı duyurulan Nurullah Ç.´nin ele geçirildiği evin, örgüte ait hücre evi olduğu bildirildi.  5 yıldır bölgedeki hücre evlerinde saklandığı ve dışarı çıkmadığı saptanan şüpheli, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Nurullah Ç.'nin sorgusunda örgütle bağlantısının detaylarını anlatması ve hücre evleriyle ilgili bilgiler vermesi üzerine soruşturma genişletildi.
 
DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2020-09-11 12:41:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da dolgu alanına inen helikopter paniğe neden oldu Helikopterin Ordu-Artvin arasında süren elektrik iletim hatlarını temizlemek için bölgede bulunduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Trabzon'da dolgu alanına inen helikopter paniğe neden ...
Trabzonspor, Süper Lig'de bin 529. maçını Beşiktaş ile oynayacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, Süper Lig'de bin 529. maçını Beşiktaş ...
Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Trabzon'a geldi
Fenerbahçe, Trabzon'da
YEREL HABERLER Fenerbahçe, Trabzon'da
FETÖ'nün 5 yıldır aranan 'mahrem imam'ı yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün 5 yıldır aranan 'mahrem imam'ı yakalandı
5 yıldır aranan FETÖ/PDY üyesi saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER 5 yıldır aranan FETÖ/PDY üyesi saklandığı evde ...
Trabzonspor'da Trondsen şoku! Trabzonspor'un yeni transferi 6 ay sahalardan uzak kalacak
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Trondsen şoku! Trabzonspor'un yeni ...
Trabzonspor'da Anders Trondsen şoku
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Anders Trondsen şoku
Trabzonspor'da Da Costa arkadaşlarıyla vedalaştı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Da Costa arkadaşlarıyla vedalaştı
Türkiye son 10 sezonda fındıktan yaklaşık 20 milyar dolar döviz sağladı
YEREL HABERLER Türkiye son 10 sezonda fındıktan yaklaşık 20 milyar ...
Manuel da Costa takım arkadaşlarıyla vedalaştı
YEREL HABERLER Manuel da Costa takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Trabzon’da esnaf ve sanatkâra 61 milyon liralık can suyu
YEREL HABERLER Trabzon’da esnaf ve sanatkâra 61 milyon liralık can ...
Trabzonspor'da Eddie Newton'u sakatlıklar düşündürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Eddie Newton'u sakatlıklar ...
İlkokul mezunu tır şoförü yaptıkları ile mühendisleri aratmıyor Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Salih Onat evinin elektriği için yaptığı müracaatlardan sonuç alamayınca kendi elektriğini kendi üretti
YEREL HABERLER İlkokul mezunu tır şoförü yaptıkları ile mühendisleri ...
Trabzon'da 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı Binanın çatı katında kimsenin olmaması bir faciayı önledi
YEREL HABERLER Trabzon'da 5 katlı binanın çatı katı alev alev ...
Yaylada tek başına yaşayan `Robinson Nine´nin hayatı belgeselde
YEREL HABERLER Yaylada tek başına yaşayan `Robinson Nine´nin hayatı ...
Trabzonspor'da Manuel Da Costa ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Manuel Da Costa ile yollar ayrıldı
Doktora saldırı iddiasıyla ev hapsinde tutulan şahsın elektronik kelepçesi çıkarıldı
YEREL HABERLER Doktora saldırı iddiasıyla ev hapsinde tutulan şahsın ...
Batuhan Karadeniz: "Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok"
YEREL HABERLER Batuhan Karadeniz: "Şampiyonluktan başka bir ...
Trabzonspor geleneği sürdürmek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor geleneği sürdürmek istiyor
Dedelerinin evinde buldukları bitkin haldeki Peçeli Baykuş’u besleyip doğaya bıraktılar
YEREL HABERLER Dedelerinin evinde buldukları bitkin haldeki Peçeli ...
Dünyaca ünlü Uzungöl son 20 yılın en sakin turizm sezonunu yaşıyor Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz: “Bu sene pandemi dolayısıyla ciddi sıkıntılarla geçti; Son 20 yılın belki de sezon olarak en sakin sezonunu yaşıyoruz” "15 Ağustos sonrası Uzungöl'e gelmeye başlayan Kuveytli turistler bize can suyu oldu"
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü Uzungöl son 20 yılın en sakin turizm ...
Çal Mağarası, en sakin dönemini yaşıyor
YEREL HABERLER Çal Mağarası, en sakin dönemini yaşıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X