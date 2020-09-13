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Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından

DHA

Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından


Fatih TURAN / TRABZON (DHA) Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, forma şansı bulan genç oyuncuların performansından gayet mutlu olduğunu söyledi. Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Şahin ise haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Transferler söylenen gibi büyük ihtimalle olacaktır. Ama gün veremeyiz. Bununla ilgili yönetim ve başkanımız çalışıyorlar" dedi.
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, özellikle ilk yarıda oynadıkları oyundan gayet memnun olduğunu vurguladı. Newton, "Genç arkadaşlara da bugün şans verdik. Onların gösterdikleri performanstan gayet mutlu olduğumuzu söylemeliyim. Şansız bir ilk gol yediğimizi düşünüyorum. Daha sonra ikinci yarıda penaltı kararı ve kırmızı kartın ardından maç gerçekten bizim için çok zor bir hal almıştı. Ancak ilk yarının tamamıyla hakimi olduğumuzu da söylemeliyim" diye konuştu.
"EN İYİ OYUNCULARIMIZLA SAHADAYDIK"
Newton, Sörloth'un durumuyla ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:
"Özellikle geçen sezon takım adına çok önemli işler yapmıştı. Henüz sezonun başındayız. Sezon başında da birlikte olamamıştık zaten. Bir hazırlık maçı oynadık, daha sonra milli maçlar nedeniyle ülkesine gitmesinden sonra kendisiyle çalışma fırsatı bulamadık. Diğer arkadaşlarımız duruma çok çabuk uyum sağladılar. En iyi oyuncularımızla sahadaydık. O oyuncularımızın da iyi mücadelesi vardı. Kendisi aramızda olsun ya da olmasın biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz ve bu bizi çok fazla etkilemeyecek. Maçın geneline baktığımızda özellikle ilk yarıda iyi oynayan bir takım olduğumuzu görebiliyoruz. Ama tabii ki penaltı ve kırmızı kart etkisiyle kaybettiğimiz bir maç oldu bizim için."
"DİKKATE ALMAMIZ GEREKEN ŞARTLAR VAR"
Transferle ilgili soru üzerine ise Newton, "Başkanımızla bu konu üzerinde her gün çalışıyoruz. Ancak dikkate almamız gereken şartlar var, bunların birincisi finansal şartlar. Başkanımızın birinci görevi takımı finansal olarak stabil halde tutabilmek. Dolayısıyla bunun da zor bir görev olduğu çok açık. Aynı zamanda iyi oyuncular da bulmanız gerekiyor. Kısa süre içinde veya 1 günde bitecek bir süreç değil, zaman gerekiyor. Her gün çalıştığımızı, bütün düzenlemelere uyarak iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.
"HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK"
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Şahin ise haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün maçın tamamına yakın bölümünde galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz. Haklı bir galibiyet aldık. Hafta boyunca çalıştığımız şekilde takımımız oyun disiplinine sadık kaldı. Sadece oyunun 20-25 dakikalık bölümünde ilk yarı savunma anlamında değil ama topa sahip olmada bölgeler arası geçiş yaparken biraz sıkıntı yaşadık. Golü bulduktan sonra bunu atlattık. Hazırlık dönemindeyiz. Sezona galibiyetle, moralle başlamak çok önemliydi. Kazanacak oyunu oynadığımızı düşünüyoruz. Maç boyunca Trabzonspor'un, yediğimiz gol dahil pozisyon vermeden oynadık. Buna karşılık da 3-1 gibi net skor aldık. Buradan oyuncularımızı; oynayan oynamayan herkesi tebrik ediyoruz."
"TRANSFERLER SÖYLENEN GİBİ BÜYÜK İHTİMALLE OLACAKTIR"
Takımdaki eksiklikler ve transferle ilgili soru üzerine ise Şahin, şöyle dedi:
"Tabii ki sezonun başındayız. Transfer dönemine 25-30 günlük bir süre var. Aramıza yeni katılacak oyuncular olacak. Mevkisel olarak eksikliklerimizin olduğu doğrudur. Hem yönetimimiz, hem biz bu konularda çalışıyoruz. Görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Bunlar yavaş yavaş takımıza katılacaktır. Genel planlamada; biz de fikstür çekildikten sonra ilk 4 haftalık bölümü minimum hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Bugünkü galibiyet bizim için artı bir iş oldu. Bu 4 haftalık süreç bittiğinde ve milli takım arası bittiğinde ve bizim 5'inci haftayı 'bay' çekmemizden dolayı, 3 haftalık sürecimiz var. Hem yeni gelecek arkadaşlar, hem de şu an sakatlığı olan, hazır olmayan tüm oyuncularımızla beraber bu süreci geçirdikten sonra 6'ncı hafta oynandığında takım halinde hazır olacağımızı düşünüyoruz. Buna göre bir planlama yaptık. Transferler söylenen gibi büyük ihtimalle olacaktır. Ama gün veremeyiz. Bununla ilgili yönetim ve başkanımız çalışıyorlar. Bir süreç tabii ki kolay değil, transfer süreci. Biz de bekliyoruz, hazırlıklarımıza olan kadromuzla devam ediyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Eddie Newton'un açıklamaları
Murat Şahin'in açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2020-09-13 23:19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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