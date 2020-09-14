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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını moralsiz başladı

İHA

Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını moralsiz başladı

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına moralsiz başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular normal antrenman gerçekleştirdi.
Yarını izinli olarak geçirecek olan bordomavililer çarşamba günü yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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