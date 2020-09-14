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Pandemi sürecinde çocuklarının okullarının başka bir okula taşınacağı iddiası velileri isyan ettirdi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başka bir okulun binasına taşınacağı iddiaları velilerin tepkisine neden oldu Nefsipulathane Mahallesi Muhtarı İlhan Yılmaz: "Okulların kapalı olmasından dolayı zaten öğrencilerin ve velilerin psikolojileri iyi değil; Bir de okulun taşınması gibi bir durum kabul edilebilir gibi değil"

İHA

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Nefsipulathane mahallesinde bulunan İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başka bir okulun binasına taşınacağı iddiaları velilerin tepkisine neden oldu.

Pandemi sürecinde çocuklarının okullarının başka bir okula taşınacağı iddiası velileri isyan ettirdi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başka bir okulun binasına taşınacağı iddiaları velilerin tepkisine neden oldu Nefsipulathane Mahallesi Muhtarı İlhan Yılmaz: "Okulların kapalı olmasından dolayı zaten öğrencilerin ve velilerin psikolojileri iyi değil; Bir de okulun taşınması gibi bir durum kabul edilebilir gibi değil"

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Nefsipulathane mahallesinde bulunan İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başka bir okulun binasına taşınacağı iddiaları velilerin tepkisine neden oldu.
Okul bahçesinde toplanan veliler, bu durumun kendileri açısından yanlış olacağını belirterek karardan bir an önce vazgeçilmesini istediler.
Okul bahçesinde veliler adına açıklamalarda bulunan Nefsipulathane Mahallesi Muhtarı İlhan Yılmaz, İbni Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 10 gündür başka bir okula taşınacağı yönünde ilçede iddiaların dolaştığını belirterek, "Bu okulun buradan Yaylacık Mahalesinde bulunan Çok Programlı Lise'nin bir katına taşınması söz konusu. Bunun maddi ve manevi sıkıntıları var. Hem bu okulun buradan taşınması hemde taşınması düşünülen okulun çevresi bizler ve veliler için sıkıntılı. Bu gelişmede bazı farklı niyetlerin olduğunu düşünüyoruz. Bir kaç kişi rahatlayacak diye bu okula gelen 300 tane velinin huzurunun bozulması söz konusu. Bu olaydan biz yeni haberdar olduk. Farklı mecralara bu gelişmeyi taşıyacağız" dedi.
Muhtar İlhan Yılmaz, bu olayı geç duyduklarını ve engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek "Bir takım şeyler böyle gizlice ve sinsice yapılıyor. Bu mahallenin muhtarıyım ve bunu 34 gün önce öğrendim. Çok komik. İnsanlar pandemi ile hastalıkla uğraşırken birileri kendi rahatlığı için uğraşıyor. Okulların kapalı olmasından dolayı zaten öğrencilerin ve velilerin psikolojileri iyi değil. Bir de okulun taşınması gibi bir durum kabul edilebilir gibi değil" ifadelerini kullandı.
Öğrenci Velisi Ersal Çağlar ise çocuğunun psikolojik sıkıntıya girdiğini ve okulundan başka bir okula gitmek istemediğini belirterek "Bize sağlık lazım. Hemşire lazım, doktor lazım. Güzel bir eğitim yeri burası, buradaki öğrencileri 500 kişinin yanına sokacaklar. Benim çocuğum bu süreçte kalkıp gidecek. Yaylacığa ve 500 kişinin arasına girecek. Ben de çocuğumu yollamam okumasın. Kalabalık okula yollayacaklar çocukları sonra bizden hemşire, doktorlar bekleyecekler" diye tepkisini dile getirdi.
Okul öğrencisi Gökdeniz Karahasan ise okullarının taşınmasını istemediklerini ifade ederek "Taşınması düşünülen okulda 500 kişi var ve 200 kişi daha eklendiğinde o okulda 700 kişi olacak ve oranında düzeni bozulacak. Okulumuz da güzel sınıflarımız var ve az kişiden oluşuyor. Daha rahat ve sağlık açısından da çok iyi. Farklı bir okula gittiğimiz zaman pandemi açısından da iç içe olacağız ve bu süreçte bizim için hiçte iyi olmayacak" diye konuştu.
Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri okulun taşınıp taşınmaması ile ilgili müfettişlerin incelemelerinin sürdüğünü, hazırlanacak rapor sonrasında kararın valilikçe verileceğini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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