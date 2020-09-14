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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon’da yılın ahisi, kalfası ve çırağı ödüllerini aldı

İHA

Trabzon’da yılın ahisi, kalfası ve çırağı ödüllerini aldı

Trabzon’da 33. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen törenle yılın ahisi, kalfası ve çırağı ödüllerini aldı.
Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törene Trabzon Vali Yardımcısı Mehmet Yapıcı, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, Trabzon Ticaret İl Müdürü Kasım Tiryaki, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları, TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı ve diğer ilgililer katıldı.
TESOB Başkanı Metin Kara, törende yaptığı konuşmada, bu yıl pandemi tedbirleri nedeniyle kutlamaları kısıtlı şekilde yaptıklarını belirterek "En büyük temennimiz, bu sürecin insan sağlığına, ülke ekonomisine daha fazla zarar vermeden bir an önce sona ermesidir” dedi.
Başkan Kara, İpekyolu’nun Karadeniz’e açılan kapısı konumundaki Trabzon’un tarih boyunca en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu da vurgulayarak, “Yüzlerce yıl Trabzon’da Ahilik prensiplerine uyulmuş, devletin verdiği narhların dışına çıkılmamış ve her alandaki üretim standartlara uygun olarak yapılmıştır. Öyle ki Trabzon Valisi Hazinedarzade Osman Paşa, Çarşı Camisini Trabzon esnafının bu dürüstlüğünü mükâfatlandırmak için inşa ettirmiştir” dedi.
TESOB Başkanı Metin Kara, Kırşehir Ahi Evran Külliyesi’nde Ahilik Haftası kutlama törenlerinde Türkiye’nin Ahisi, Kalfası ve Çırağının ödül aldığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dünyanın en eski şehirlerinden ve ticaret merkezlerinden biri olan Trabzon, hepinizin bildiği gibi iki yıl üst üste Türkiye’nin Ahisi’ni çıkararak, esnaf ve sanatkârlarımıza büyük gurur yaşatmıştır. 2016 yılında terzilik yapan Emine Coşkuner ablamız Türkiye’de Yılın Ahisi seçilmiş ve ödülünü Kırşehir’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı. 2017 yılında da kıyık ustası Ali Saraç ağabeyimiz, yine Türkiye’de Yılın Ahisi seçilerek Kırşehir’de ödülünü Başbakanımız Binali Yıldırım’dan almıştı. 2019 yılında Çarşıbaşı’nda keşan dokumacılığı yapan Ayşe Saka kardeşimiz Türkiye’de Yılın Kalfası seçilmiş ve ödülünü yine Kırşehir’de Meclis Başkanımızın elinden almıştır. Trabzon’un tam bir esnaf ve sanatkâr şehri olduğunun kanıtı olarak bu yıl bir kez daha büyük gurur yaşadık. Trabzon’da hasır işlemeciliği ve imalatı yapan Barış Kahvecioğlu kardeşimiz yine Türkiye’de Yılın Kalfası seçildi. Barış kardeşimiz de kısmetse Cuma günü Kırşehir’de yine devlet büyüklerimizin elinden ödülünü alacak. Son 5 yılda Türkiye çapında kazanılan 4 büyük ödülle Trabzon’un halkı, esnaf ve sanatkârı olarak ne kadar gurur duysak azdır. Tüm ödül alan esnaf ve sanatkârlarımızı huzurunuzda bir kez daha kutlamak istiyorum.”
Törende daha sonra Trabzon Vali Yardımcısı Mehmet Yapıcı, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman, TESOB Başkanı Metin Kara ile birlikte Trabzon’da Yılın Ahisi seçilen Of ilçesinden hasır örme ustası Göker Eksil’e, Trabzon’da ve Türkiye’de Yılın Kalfası seçilen hasır imalatçısı Barış Kahvecioğlu’na ve Trabzon’da Yılın Çırağı seçilen takı imalatçısı Hakan Demirci’ye ödüllerini verdi.

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