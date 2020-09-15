Doğu Karadeniz’de konut satışları yüzde 50 arttı

Türkiye’de geçtiğimiz Ağustos ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 artarak 170 bin 408 olurken, aynı dönemde Doğu Karadeniz’de de yüzde 49,5 artarak 4 bin 452 oldu.

TUİK verilerine göre, 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Artvin’de yüzde 65,0 artarak 264’e, Giresun’da yüzde 62,2 artarak 941’e, Gümüşhane’de yüzde 59,7 artarak 198’e, Trabzon’da yüzde 51,1 artarak bin 506'ya, Ordu’da yüzde 40,6 artarak bin 156’ya ve Rize’de yüzde 31,2 artarak 387’ye yükseldi.

2020 Ağustos ayında konut satış şekline göre Türkiye’de satılan konutların yüzde 44,6’sı ipotekli satış olarak gerçekleşti. Satılan konutlardan Artvin’de yüzde 56,1’i, Ordu’da yüzde 52,6’sı, Rize’de yüzde 50,6’sı, Giresun’da yüzde 43,0’ü, Trabzon’da yüzde 39,3’ü ve Gümüşhane’de yüzde 30,3’ü ipotekli satış olarak gerçekleşti. Ayrıca aynı dönemde konut satış durumuna göre Türkiye’de satışı yapılan konutların yüzde 30,6’sı ilk satış olarak gerçekleşirken, bu oran Giresun’da yüzde 54,2, Gümüşhane’de yüzde 48,5, Ordu’da yüzde 43,8, Rize’de yüzde 42,6, Artvin’de yüzde 38,6 ve Trabzon’da yüzde 32,9 olarak gerçekleşti.

Öte yandan Türkiye genelinde 2020 yılı Ağustos ayında yabancılara satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 oranında artarak 3 bin 893 olurken Trabzon ve bölge illeri ilk 10 il arasına giremedi.

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