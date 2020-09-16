Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde sürdürdü. 1 günlük iznin ardından çalışmalarını sürdüren bordomavililerde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Ekuban, sol dizinde ağrısı olan Abdülkadir Ömür ile hasta olan Yusuf Sarı katılmadı. Hosseini ile Pereira'nın takımdan ayrı bireysel olarak çalıştığı antrenmanda bordomavililer, pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışması yaptı.
Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.