Trabzon’da fuhuşa geçit yok

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde 28 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları denetimler sonucu fuhuşla mücadele kapsamında 28 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yaparken, 2 yabancı uyruklu bayan da geri gönderme merkezine teslim etti.

Öte yandan yılbaşından bugüne kadar fuhuşla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde yaklaşık 130 bayan hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yapılırken bunların bazıları sınır dışı edildiği öğrenildi.

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