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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'a sağlıklı çevre ödülü

İHA

Trabzon'a sağlıklı çevre ödülü

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’na katılan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor Projesi kapsamında ‘Sağlıklı Çevre’ ödülüne layık görüldü.
Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11.'si düzenlenen, 35 üye belediyenin 102 proje ile başvurduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Çevre kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ‘Sağlıklı Çevre’ ödülünü kazandı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yarışmanın detayları ile ilgili yapılan açıklamada “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışmalarımızda çevre hassasiyetini ön planda tutuyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen ‘Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor’ isimli projemizle başvuru yaptığımız Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda ‘Sağlıklı Çevre’ ödülünü kazanmanın mutluluğu içerisindeyiz. Projemiz, ‘Büyükşehir Belediyeleri’nin yer aldığı Sağlıklı Çevre kategorisinde yapılan 13 proje başvurusu arasında birinci olmuştur” ifadeleri kullanıldı.
Projenin amacı ile ilgili de bilgi verilen açıklamada, “Trabzon İklim Değişikliği ile Mücadele Ediyor isimli projemizle, kamuoyunun iklim değişikliği konusunda bilinçlendirilmesi ve bu konuda gerekli ortak çabalarla paydaşların kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Trabzon’da iklim değişikliğine neden olan tarım ve ulaşım sektörlerinde sera gazı emisyonunun azaltılması konusunda kamu kurum ve kuruluşlarını teşvik etmek ve kamuoyunu bilinçlendirmek için eğitim, konferans ve seminerler düzenlenmiştir. Ayrıca proje kapsamında, Trabzon’da yaşayan insanların somut örneklerle yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma şansını elde etmelerini sağlayacak güneş enerjisi ve entegre pil ile güç üretebilen 5 adet ‘Akıllı ve Çevre Dostu Otobüs Durakları’ kurulmuştur” denildi.
Öte yandan Balıkesir, İzmir ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri'nin aynı kategoride ‘Jüri Özel Ödülü’ ile ödüllendirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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