Trabzonspor´da Doğan Erdoğan´ın sözleşmesi feshedildi

TRABZON (DHA) Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Doğan Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor´da takımdan ayrılan isimler de belli oluyor. Bordo mavili ekip, geçtiğimiz sezon başında LASK Linz´den kadroya dahil edilen Doğan Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı. İki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre fesih için herhangi bir tazminat ödenmeyecek.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Doğan Erdoğan arasındaki 28.06.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."DHA-Spor Türkiye-Trabzon DHA
2020-09-17 22:02:32
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