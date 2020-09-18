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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinkaya Tırmanış Bahçesi bölgenin gözdesi olacak

İHA

Şahinkaya Tırmanış Bahçesi bölgenin gözdesi olacak

Trabzon’un Düzköy ilçesi sınırları içinde yer alan Şahinkaya Tırmanış Bahçesi’nin yapılacak çalışmalar neticesinde bölge turizminin gözdeleri arasında yer alacağı belirtildi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Atilla Ataman ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç Şahinkaya Tırmanış Bahçesi ve çevresinde incelemelerde bulundu, yapımı tamamlanan yeni yolun açılışını gerçekleştirdi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentin tarihi, doğal ve inanç turizmi konusunda önemli merkezleri bulunduğunu belirterek, “Turizmi çeşitlendirerek 12 aya yaymak için çalışmalar yapılıyor. Şahinkaya Tırmanış Bahçesi de bu anlamda önemli bir merkez. Doğa sporları, tırmanış sporu açısından güzel bir mekan. Bunun iyi değerlendirilmesi için tüm kurumlarımızla çalışmaları yürüteceğiz” dedi.

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