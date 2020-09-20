‘Hayde Trabzon hareket zamanı’ etkinliği Etkinlik kapsamında yapılan bilyali araba yarışında büyükler iteledi, küçükler direksiyonda kontrolü sağlayarak parkuru geçmeye çalıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Hayde Trabzon hareket zamanı’ etkinliği Etkinlik kapsamında yapılan bilyali araba yarışında büyükler iteledi, küçükler direksiyonda kontrolü sağlayarak parkuru geçmeye çalıştı

İHA

‘Hayde Trabzon hareket zamanı’ etkinliği Etkinlik kapsamında yapılan bilyali araba yarışında büyükler iteledi, küçükler direksiyonda kontrolü sağlayarak parkuru geçmeye çalıştı

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla ‘Hayde Trabzon Hareket Zamanı’ sloganı ile bugün Trabzon'da düzenlenen etkinlikte bilyali araba yarışları renkli görüntülere neden oldu.
Zaman zaman düşmelerin yaşandığı yarışlarda büyükler bilyalı arabaları itilerken küçüklerde direksiyonda kontrolü sağlayarak parkuru geçmeye çalışarak büyük heyecan yaşadı.
1622 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bugün Trabzon’da başlayan etkinlikler, her kesim tarafından büyük ilgi gördü.
Sabah saatlerinde 120 kişinin katıldığı ‘Ödüllü Bisiklet Turu’ etkinliğin ardından ‘Hızlı Yürüme Yarışı’ yapıldı. Etkinliklerle ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’nın 1622 Eylül tarihlerinde 2002 yılından itibaren tüm dünyada kutlandığını belirterek, “2019 yılında bu programa Türkiye genelinde 64 belediye dahil olmuştu. 2020 yılında Büyükşehir Belediyemizin de aralarında olduğu 638 belediyenin katıldığı bir etkinlik. Bir Avrupa Birliği Projesi. Proje kapsamında, kentimizdeki ve belediyelerimizdeki ulaşım planlarının yeniden düzenlenmesi, vatandaşlarımızı toplu taşımaya teşvik etmek, bisiklet ve yaya yollarının artırılmasına yönelik çalışmaların içerisinde olacağız” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur ise, “1622 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Trabzon’da keyifli bir etkinlik düzenlemek istedik. Tanjant Yolu’nun bir şeridinde ilk defa motorlu araçlar olmadan bisikletler, kaykaylar yer aldı. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla daha çevre dostu şekilde hareket etmek için bir farkındalık oluşturmak istedik” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Yenimahalle’de bulunan İpekyolu Fuar Alanında bilyali araba yarışmalarına geçildi. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmalarda büyükler bilyali arabaları itelerken, küçüklerde direksiyonda kontrolü sağlayarak engellerden parkuru geçmeye çalıştı. Zaman zaman düşmelerin yaşandığı yarışmalarda heyecanlı anlar yaşanırken birinciliği kazanan Hüseyin Örnek ve yeğeni Hüseyin Örnek’e bisiklet hediye edildi.
Yarışmaya katılan Havvanur Duman ilk defa bilyali arabaya bindiğini söyleyerek "İlk defa bindim. Heyecanlıydım. Annem beni geriye itemedi ben de parkura takıldığım için olmadı dolayısıyla dereceye giremedik” derken, anne Neşe Duman da çocukluk günlerini yaşadığını belirterek “Çok güzeldi. Çocukluğumda sürmüştüm. Kızımın da aynı duyguyu yaşamasını istedim. Bariyerler birbirine çok yakın olduğu için geri kaldık. Çok memnun kaldık. Eski zamanlarımız, duygularımız yenilendi” diye konuştu.
Yarışmaya Arsin ilçesinden katılarak birinciliğini kazanan Hüseyin Örnek ise yaptığı açıklamada “Parkurlar çok sıkıydı. Çok heyecanlı bir yarışma oldu. Köyde yaptığımız antrenmanlar sayesinde bunun yanı sıra kendi imalatımız olan bilyaliyla fabrikasyon bilyaliları yenerek yarışmanın birincisi olduk ve bisikleti almaya hak kazandık. Bilyalıyı 12 yaşından beri yapar aynı zamanda sürerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzungöl’de bulunan Dursun Ali İnan müzesi sıra dışı yapısıyla turistlerin ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Uzungöl’de bulunan Dursun Ali İnan müzesi sıra dışı ...
Muharrem İnce Trabzon'da
YEREL HABERLER Muharrem İnce Trabzon'da
Alzheimer hastası, kolundaki `akıllı bileklik´ sayesinde bulundu
YEREL HABERLER Alzheimer hastası, kolundaki `akıllı bileklik´ ...
Erdoğdu'da yıkımlar sürüyor
YEREL HABERLER Erdoğdu'da yıkımlar sürüyor
Yurt dışından kargo ile uyuşturucu siparişi gümrüğe takıldı
YEREL HABERLER Yurt dışından kargo ile uyuşturucu siparişi gümrüğe ...
Hatalı basım 50 TL için 80 bin TL istiyor
YEREL HABERLER Hatalı basım 50 TL için 80 bin TL istiyor
Salgın tedbirleri hatırlatıldı ücretsiz maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Salgın tedbirleri hatırlatıldı ücretsiz maske ...
İnşaatta yaptıkları defile ile gündeme gelen inşaat işçilerine Kaymakam ve belediye başkanından teşekkür ziyareti Trabzon’un Araklı ilçesinde inşaatta çektikleri defile görüntüsü ile Türkiye’de gündem olan inşaat işçilerine Araklı Kaymakamı ve Belediye Başkanı ilçenin tanıtımında katkıda bulundukları için teşekkür ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER İnşaatta yaptıkları defile ile gündeme gelen inşaat ...
Trabzon’daki DHKP/C davasında ilk duruşma görüldü Yaşamına son veren Grup Yorum üyesi Helin Böke ile çekilen fotoğraf, öldürülen THKP-C’li Mahir Çayan paylaşımları, örgütsel dokümanları içeren ‘SD hafıza kartı’ ile ilgili sorulara cevap arandı
YEREL HABERLER Trabzon’daki DHKP/C davasında ilk duruşma ...
İnşaat malzemeleriyle defile yapan işçilere oyunculuk teklifi
YEREL HABERLER İnşaat malzemeleriyle defile yapan işçilere oyunculuk ...
Ahmet Ağaoğlu: Sörloth'un gidişinden sonra 2-3 oyuncu alabiliriz
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Sörloth'un gidişinden sonra 2-3 oyuncu ...
Şahinkaya Tırmanış Bahçesi bölgenin gözdesi olacak
YEREL HABERLER Şahinkaya Tırmanış Bahçesi bölgenin gözdesi olacak
Trabzonspor, Denizli'ye eksik gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Denizli'ye eksik gitti
Kamyon kasasında serinlediler
YEREL HABERLER Kamyon kasasında serinlediler
Trabzon'da 20 Eylül günü trafiğe kapanacak yollar açıklandı
YEREL HABERLER Trabzon'da 20 Eylül günü trafiğe kapanacak yollar ...
2 bin 740 rakımda bulunan Aygır Gölü’nü de kirletmeyi başardık! Trabzon’da Haldizen Dağları’nın zirvesinde yer alan 7 gölden biri olan 2 bin 740 metre rakımdaki Aygır Gölü kıyısına bırakılan çöpler doğaya verdiğimiz zararı bir kere daha gözler önüne serdi
YEREL HABERLER 2 bin 740 rakımda bulunan Aygır Gölü’nü de kirletmeyi ...
Nutella Türkiye üretim sertifikalarını açıkladı
YEREL HABERLER Nutella Türkiye üretim sertifikalarını açıkladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X