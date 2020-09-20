‘Hayde Trabzon hareket zamanı’ etkinliği Etkinlik kapsamında yapılan bilyali araba yarışında büyükler iteledi, küçükler direksiyonda kontrolü sağlayarak parkuru geçmeye çalıştı

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla ‘Hayde Trabzon Hareket Zamanı’ sloganı ile bugün Trabzon'da düzenlenen etkinlikte bilyali araba yarışları renkli görüntülere neden oldu.

Zaman zaman düşmelerin yaşandığı yarışlarda büyükler bilyalı arabaları itilerken küçüklerde direksiyonda kontrolü sağlayarak parkuru geçmeye çalışarak büyük heyecan yaşadı.

1622 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bugün Trabzon’da başlayan etkinlikler, her kesim tarafından büyük ilgi gördü.

Sabah saatlerinde 120 kişinin katıldığı ‘Ödüllü Bisiklet Turu’ etkinliğin ardından ‘Hızlı Yürüme Yarışı’ yapıldı. Etkinliklerle ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’nın 1622 Eylül tarihlerinde 2002 yılından itibaren tüm dünyada kutlandığını belirterek, “2019 yılında bu programa Türkiye genelinde 64 belediye dahil olmuştu. 2020 yılında Büyükşehir Belediyemizin de aralarında olduğu 638 belediyenin katıldığı bir etkinlik. Bir Avrupa Birliği Projesi. Proje kapsamında, kentimizdeki ve belediyelerimizdeki ulaşım planlarının yeniden düzenlenmesi, vatandaşlarımızı toplu taşımaya teşvik etmek, bisiklet ve yaya yollarının artırılmasına yönelik çalışmaların içerisinde olacağız” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur ise, “1622 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Trabzon’da keyifli bir etkinlik düzenlemek istedik. Tanjant Yolu’nun bir şeridinde ilk defa motorlu araçlar olmadan bisikletler, kaykaylar yer aldı. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla daha çevre dostu şekilde hareket etmek için bir farkındalık oluşturmak istedik” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Yenimahalle’de bulunan İpekyolu Fuar Alanında bilyali araba yarışmalarına geçildi. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmalarda büyükler bilyali arabaları itelerken, küçüklerde direksiyonda kontrolü sağlayarak engellerden parkuru geçmeye çalıştı. Zaman zaman düşmelerin yaşandığı yarışmalarda heyecanlı anlar yaşanırken birinciliği kazanan Hüseyin Örnek ve yeğeni Hüseyin Örnek’e bisiklet hediye edildi.

Yarışmaya katılan Havvanur Duman ilk defa bilyali arabaya bindiğini söyleyerek "İlk defa bindim. Heyecanlıydım. Annem beni geriye itemedi ben de parkura takıldığım için olmadı dolayısıyla dereceye giremedik” derken, anne Neşe Duman da çocukluk günlerini yaşadığını belirterek “Çok güzeldi. Çocukluğumda sürmüştüm. Kızımın da aynı duyguyu yaşamasını istedim. Bariyerler birbirine çok yakın olduğu için geri kaldık. Çok memnun kaldık. Eski zamanlarımız, duygularımız yenilendi” diye konuştu.

Yarışmaya Arsin ilçesinden katılarak birinciliğini kazanan Hüseyin Örnek ise yaptığı açıklamada “Parkurlar çok sıkıydı. Çok heyecanlı bir yarışma oldu. Köyde yaptığımız antrenmanlar sayesinde bunun yanı sıra kendi imalatımız olan bilyaliyla fabrikasyon bilyaliları yenerek yarışmanın birincisi olduk ve bisikleti almaya hak kazandık. Bilyalıyı 12 yaşından beri yapar aynı zamanda sürerim” dedi.

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