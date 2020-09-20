`Hayde Trabzon Hareket Zamanı´ etkinliğinde, `bilyali tornet´ heyecanı



Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) -TRABZON Büyükşehir Belediyesi´nce sağlıklı kent ve temiz çevre bilinci oluşturmak amacıyla `Avrupa Hareketlilik Haftası´ kapsamında düzenlenen `Hayde Trabzon Hareket Zamanı´ etkinliği, bisiklet turu ve hızlı yürüme yarışmalarıyla başladı. Etkinliklerde, yöre şivesinden esinlenip hazırlanan `Bilyali tornet´ turnuvasında kıyasıya yarışan çocuklar, eğlence dolu anlar yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül `Avrupa Hareketlilik Haftası´ kapsamında `Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik´ temasıyla etkinlik düzenlendi. `Hayde Trabzon Hareket Zamanı´ sloganıyla gerçekleşen etkinliklerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Sağlıklı kent ve temiz çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikler, bisiklet turu ve hızlı yürüme yarışlarıyla başladı. Yarışlara katılanlar arasında yapılan çekilişle 20 kişiye bisiklet hediye edilirken, büyükşehir belediyesince hazırlanan ve yöre şivesiyle `bilyali´ adı verilen bilyeli tornet için de çocuklar arasında turnuva düzenlendi. Turnuvada bisiklet ödülü için kıyasıya yarışan çocuklar, eğlence dolu anlar da yaşadı. Çocukların heyecanını ortak olan aileleri de bu anları cep telefonu kameralarıyla kayda alıp, ölümsüzleştirdi. Hafta boyu sürmesi planlanan etkinliklerde; bisiklet ve diğer sürpriz hediyeler de gerçekleştirilecek diğer yarışmaların ardından sahiplerini bulacak.

`SAĞLIKLI BİR KENT AMACIYLA YOLA ÇIKTIK´

Avrupa Birliği (AB) projesi olarak düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, "Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine, bu yıl Türkiye´de 638 belediye katılıyor. Bu proje kapsamında, kentimizdeki ve belediyelerimizdeki ulaşım planlarının yeniden düzenlenmesi, vatandaşlarımızı toplu taşımaya teşvik etmek, bisiklet ve yaya yollarının artırılmasına yönelik çalışmaların içerisinde olacağız. Daha az emisyonlu bir yaşam, çevre dostu, çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğine yönelik daha sağlıklı bir kent amacıyla yola çıktık. Bizim de dileğimiz daha çok bisiklet ve yaya yollarının, patenlerin kaykayların kullanılması. Avrupa Hareketlilik Haftası´nın öncelikle Trabzon´umuza, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

`FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK´

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur da, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Trabzon´da Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu´nun riyasetinde ciddi ve keyifli bir etkinlik düzenlemek istedik. Tanjant Yolu´nun bir şeridinde ilk defa motorlu araçlar olmadan bisikletler, kaykaylar yer aldı. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla daha çevre dostu şekilde hareket etmek için bir farkındalık yaratmak istedik" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez

2020-09-20 16:40:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.