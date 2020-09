İngiltere Kadın Boks Milli Takımı Tokyo Olimpiyatları'na Trabzon'da hazırlanıyor Türk ve İngiliz kadın boksörler olimpiyatlar öncesi Trabzon’da kozlarını paylaştı

Türkiye ve İngiltere Kadın Boks Milli takımları, 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi kozlarını Trabzon’da paylaştı. Türk ve İngiliz kadın boksörler olimpiyatlara yaptıkları idman maçları hazırlanırken, İngiltere Boks Federasyonu'nun kamp için özellikle modern tesisler ve kadınlar dünya boks şampiyonluğunu kazanan Busenaz Sürmeneli ve Avrupa şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu gibi sporcuların Trabzon'da bulunmasından dolayı tercih ettiği öğrenildi.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Trabzon Antrenman Salonu’nda hazırlıklarını sürdüren her iki takımın boksörleri hazırlık maçına çıkarken kıyasıya mücadele etmeleri nefes kesti. Özellikle Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Busenaz Sürmeneli’nin İngiliz rakibiyle yaptığı karşılaşma nefes keserken karşılaşma berabere bitti.

Trabzon’da gördükleri misafirperverlikten son derece memnun olan İngiliz Kadın Milli Boks takımı hazırlıklarını yaklaşık 20 sporcuyla sürdürürken, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi fizyoterapisti ve aynı zamanda İngiliz boksörlerin tercümanlığını yapan Muhammet Tartık, İngiliz kadın boskörlerin Trabzon’u tercih etmesinin nedenlerini anlattı. Tartık, “Daha önce katıldığımız kamptan sonra onlarda buraya iadeyi ziyaret babında geldiler. Dünyada ilk sırada iki tane boksörümüz var. Bizi tercih etmelerindeki birinci ana sebebi bu. Hem tesis olarak, hem Trabzon’un misafirperverliğinden çok memnunlar. Hatta iki gün önce bir dişçiye gittik, misafir diye ücret almadılar. Şu an her şey yolunda gidiyor. Çarşamba günü son maçlar olacak. Sonra tekrar dönecekler. Bizi tekrar davet ediyorlar. Olimpiyat elemeleri olacak. Bir önceki elemeler Londra’da korona virüs durumundan dolayı yarım kalmıştı. Bazı maçlar oynanmamıştı. Onların devamı yapılacak. Bu kamp oraya hazırlık mahiyetinde olacak” dedi.

Korona virüs konusunda İngiliz takımının bize göre çok rahat hareket ettiğini kaydeden Tartık, “Geldiklerinde hava alanında testleri yapıldı. Bizlerin de testleri yapıldı. Testler yapılmadan tesislere alınmadık. Herkesin testleri yapılıyor. Dışarı çıkmaları minimum yok gibi. Onlar bizim çok kontrolcü olmamıza şaşırdılar. Çünkü onlar bize göre daha rahatlar. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Yaklaşık 20 sporcularla geldiler. Yaşları 2028 arası değişiyor. Aralarında derece yapmış sporcular da var. Bizim de Çakıroğlu ve Sürmeneli gibi boksörlerimiz bulunuyor. İki tane şampiyonumuz var gelmelerinin ana sebebi bu” diye konuştu.

