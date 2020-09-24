10'uncu kat penceresinden düşen Atahan kurtarılamadı

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TRABZON, (DHA) TRABZON´un Ortahisar ilçesinde, 10´uncu kattaki evlerinin penceresinden düşen Atahan Uzunca (3), ağır yaralı götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün, ilçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahimFunda Uzunca çiftinin çocukları Atahan, iddiaya göre, 10´uncu kattaki evlerinin penceresinden düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin haber vermesiyle adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Atahan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Atahan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Atahan Uzunca'nın düştüğü yerde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon

2020-09-24 11:43:26



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