Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) Trabzonspor´un anlaşmaya vardığı Malili 24 yaşındaki kanat oyuncusu Fousseni Diabate, kente geldi.
Saat 22:00'de Trabzon Havalimanı'na inmesinin ardından dış hatlar bölümünden çıkış yapan ve Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Fousseni Diabate, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
Bordo-mavililerde, yarın Malili 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferine resmiyet kazandırılması bekleniyor. Leicester City oyuncusu olan ve 2019-20 sezonunda Fransa Lig 1 ekiplerinden Amiens forması giyen Diabate, 24 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fousseni Diabate´nin Trabzon Havalimanı´ndan görüntüleri
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-09-24 22:26:52
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