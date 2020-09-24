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Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi

DHA

Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi


Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) Trabzonspor´un anlaşmaya vardığı Malili 24 yaşındaki kanat oyuncusu Fousseni Diabate, kente geldi.
Saat 22:00'de Trabzon Havalimanı'na inmesinin ardından dış hatlar bölümünden çıkış yapan ve Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Fousseni Diabate, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
Bordo-mavililerde, yarın Malili 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferine resmiyet kazandırılması bekleniyor. Leicester City oyuncusu olan ve 2019-20 sezonunda Fransa Lig 1 ekiplerinden Amiens forması giyen Diabate, 24 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fousseni Diabate´nin Trabzon Havalimanı´ndan görüntüleri
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-09-24 22:26:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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