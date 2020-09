Bakan Adil Karaismailoğlu: "Trabzon-Erzincan Demiryolu projesinde fizibilite ve etüt çalışmalarımız devam ediyor" Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Trabzon'un geleceği için önemli adımlar atacağız" Zigana Tüneli Bölge için önemli bir lojistik güç olacak"

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kazandıkları tecrübeleri Türkiye için kullandıklarını belirterek Trabzon Demiryolu Projesi'nde fizibilite ve etüt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Ak Parti İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Trabzon genelinde bakanlık olarak çok değerli yatırımları bulunduğunu belirterek "Bununla ilgili istişarelerde bulunuyoruz. Hemde arazide bulunan arkadaşlarımıza moral ve motivasyon vermek, işlerini hızlandırmak için buralardayız. Trabzon'un geleceği içinde önemli adımlarımızı atacağız. Trabzon gözbebeğimiz, ülkemizin en nemli şehirlerinden bir tanesi, Trabzonlu hemşehrilerimiz her şeyin en güzelini hak ediyor. Bizim en büyük mutluluğumuz vatandaşlarımızın yaptığımız hizmetleri kullanınca onların duyacağı memnuniyettir. Bütün derdimiz milletimize hizmet etmektir. Bölgeyi çok iyi bilenlerden biri olduğunu belirten Bakan Adil Karaismailoğlu, "Burası bize çok şey verdi. Bizde burada kazandığımız tecrübeleri Türkiye için kullanıyoruz. Türkiye için üretiyoruz. 18 yıldır Cumhurbaşkanımız liderliğinde ülkemiz nereden nereye geldi bunu herkes görüyor. Bu artarak devam edecektir" dedi.



"Demiryolu projesiyle ilgili fizibilite ve etüt çalışmalarımız devam ediyor"

Trabzon'da tartışılan Demiryolu projesiyle ilgili yöneltilen bir soruya ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bu işler istemekle olmaz. Bunun hesabı ve kitabı var. Altını doldurmak gerekir. O yüzden fizibilite ve etüt çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce açıklanmış olan hatlar var onlarla ilgili hiç bir sıkıntı yok. Biz ordaki projelerimizi devam ettiriyoruz. Bununla ilgili etüt çalışmalarımızda devam ediyor bir taraftan, fayda ve maliyet analizleri yapılıyor. İnşallah bu fizibilite çalışmaları olumlu şekilde başladığında biz bunu yatırım programına teklif edeceğiz ve oradada tartışacağız bunu. Sırf Trabzon için değil ülkemizin her noktasında hava da, kara da, deniz de, raylı sistemlerde çok derin çalışmalarımız var. Bunlar belli bir aşamaya geldikten sonra uygulama aşamasına geçiyor. Trabzon hak ettiği yatırımları, doğru planlama yaparak ve altlarını doldurduğumuz zaman faaliyete geçireceğiz. Daha önce açıklanan demiryolu hattında burada tartışıldığı şekilde bir değişiklik söz konusu değildir ama bizim her nokta ile ilgili değişik çalışmalarımız var. Master plan çerçevesinde belli programlama dahilinde yapılan işler, sonuçta demiryolu yatırımları çok büyük maliyetleri ve çok büyük yatırım olan bir şey. Bunlar çok ağır yükü getiren yatırımlar. Zamanı geldiğinde hepsi yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Zigana Tünelinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak ise Bakan Adil Karaismailoğlu şunları söyledi:

"Zigana Tünelindeki şantiyeye ziyaretimiz olacak. Orada işler iyi gidiyor. Hızlandırma konusundaki çalışmalarımız devam edecek. O da ülkemizin en önemli en büyük projelerinden bir tanesi, bölgeye çok büyük katkıda bulunacak. Kuzey, Güney arasındaki en önemli ulaşım ağı olacak. Bölgede uzun süre sonra bir lojistik güç olarak bu yollar bölgeye büyük hizmetler sağlayacak. Bölgenin kalkınmasına da hizmeti olacak projeler" ifadelerini kullandı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da tartışılan terminal ve üçüncü tünel konusunda yöneltilen soruya ise "Yapılan önerileri ve tartışmaları dikkate alıyoruz. Trabzonluların istekleri doğrultusunda çalışmalarımızı bir daha gözden geçirip, en hayırlısı en doğrusu ne ise fizibilite ve etüt çalışmalarını yapıp doğrusu neyse onu uygulayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, burada çok güzel daha iyi işler yapacağız, merak etmeyin" diye konuştu.

