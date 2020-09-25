Öğrencilere AB hibe programlarından yararlanma teknikleri anlatıldı

Ortahisar Belediyesi Üniversite Birimi’nin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği AB Hibe Programlarına Proje Hazırlama Eğitimi tamamlandı.

2124 Eylül tarihleri arasında Zoom programı (online) üzerinden ücretsiz olarak düzenlenen programa toplamda 100 öğrenci katıldı. Etkinlikte, AB hibe programlarından yararlanmak için projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, proje hazırlama metotları ile projelerin içerik ve kapsamıyla ilgili teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen etkinlikte, AB hibe programlarıyla ilgili temel kavramlar ve tanımlar, Erasmus+, gençlik programları ile örnek proje paylaşımları eğitimi verildi.

Programa eğitimci olarak katılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Biriminde görevli Erol Şahin, F. Zeynep Er ile Muhammet Türkmen, AB Hibe programlarıyla ilgili teorik ve pratik bilgiler aktardı. Programın son gününde Türkiye Ulusal Ajans’tan Bilal Balcı proje örnekleriyle ilgili sunum yaptı.

Ortahisar Belediyesi ile üniversiteler arasında sosyal, kültürel, sanatsal vb. alanlarda işbirliği ve koordinasyon sağlayarak ortak projeler geliştirmek için kısa bir süre önce kurulan Ortahisar Belediyesi Üniversite Birimi; sırasıyla Hasan Bin Sabit Sinema Akademisi, çevre temizliği farkındalık etkinliği ve son olarak da AB Hibe Programlarına Proje Hazırlama etkinliği gibi adından söz ettiren çalışmalara imza attı.

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