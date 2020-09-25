TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 4 - Amed Sportif: 1

Misli.com TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 2. haftasında Hekimoğlu Trabzon FK sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i 41 mağlup etti.
Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Yakup Özhan xx, Sinan Bilen xx, Göktuğ Hazar Erel xx
Hekimoğlu Trabzon FK: Abdulaziz xxx, Yasin Palaz xxx, Uğur xxx (Miraç Acer dk.75 x), Sezer Özmen xxx, Bahadır Erol xxx, Samet Yalçın xx (Mustafa Çakır dk. 66 x), Mehmet Sak xxx (Hakan Yavuz dk. 85 ?), Bahadır Taşdelen xxx, Berkay Sefa Kara x (Batuhan Karadeniz dk. 46 xx), Burhan Eşer xxx, Can Erdem xxx (Onur dk. 83 ?)
Amed Sportif: Bekir x, Ümit x, Erman Bulucu x, Emrah Taysı x, Anıl Şahin x (Şerif dk. 79 x), Bünyamin Yürür x, Muhlis İstemi x (Batuhan Kurt dk. 61 x), Oğuzhan x (Zeki dk. 72 x), Sinan x, Yusuf Yağmur x (Güray dk. 71 x), Halil İbrahim Sönmez x
Goller: Yusuf Yağmur (dk. 42) (Amed Sportif), Sezer Özmen (dk. 52), Can Erdem (dk. 53), Burhan Eşer (dk. 78 ve 87) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı kartlar: Samet Yalçın (Hekimoğlu Trabzon FK), Sinan, Anıl Şahin (Amed Sportif)
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