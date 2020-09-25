Trabzonspor'da moralli antrenman

Bu uykunun bedeli ağır oldu!

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Sakat oyuncuların yavaş yavaş takıma katılıyor olması teknik direktör Eddie Newton'u sevindirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordomavililerde Ekuban ve Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı koşu yaparken, kaptan Pereira ise takımla çalıştı. Bordomavililerin yeni transferi Fousseni Diabate de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Trabzonspor, antrenmanın ardından kampa girerek müsabaka saatini beklemeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.