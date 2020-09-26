404 nolu otel odasında ele geçirilen kaçak parfümlere `404 not found´lu gönderme



Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da polis operasyonunda, otel odasında yaklaşık 50 bin lira değerinde çok sayıda gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü´nün, 404 nolu otel odasında ele geçirilen kaçak parfümleri, internet erişim hata kodundan alıntı yaparak, "`404 not found´ deseler de biz, 404 nolu odada neler bulduk" notuyla paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otel odasında gümrük kaçağı parfüm bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçerek, operasyon düzenlendi. Otel odasına yapılan basında, piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL´lik çeşitli markalarda 131 parfüm ve 13 kol saati ele geçirildi. Gözaltına alınıp, hakkında adli para cezası kesilen 1 şüpheli, sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

EMNİYETTEN ESPRİLİ GÖNDERME

Olayla ilgili soruşturma sürerken, İl Emniyet Müdürlüğü de 404 nolu otel odasında yakalanan kaçak parfüm ve kol saatlerinin fotoğrafını, web tarayıcısında internet erişim hata kodundan alıntı yaparak, "`404 not found´ deseler de biz, 404 nolu odada neler bulduk" notuyla resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Esprili paylaşım; çok sayıda takipçiden ilgi görürken, kimi de polis teşkilatına övgü yağdırdı. Paylaşım binlerce beğeni alırken, bazı takipçiler ise yöre şivesiyle `Satın onları bize daa gelişine´ şeklinde esprili yorumda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2020-09-26 11:59:21



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