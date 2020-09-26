Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçı firması arasında Trabzon'dan 9 firma yer aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan İlk 1000 ihracatçı araştırmasında Trabzon'dan 9 firma yer aldı.

TİM tarafından açıklanan ilk 1000 ihracatçı şirket araştırmasında Trabzon'dan Ferrero Fındık 633 milyon dolarlık ihracat ile 22., Özgün Gıda 74,8 milyon dolar ile 228., Arslantürk Tarım Ürünleri 64 milyon dolar ile 266., Sabırlar Fındık 51,5 milyon dolar ile 370., Ekin Gıda 44,4 milyon dolar ile 441., Lider Gıda 31,4 milyon dolar ile 645., Cirav Gıda 27,7 milyon dolar ile 748., Hekimoğlu Döküm 23,4 milyon dolar ile 909., Kalyoncu Nakliyat ise 21,7 milyon dolar ile 989. sırada yer aldı.

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