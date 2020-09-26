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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 3-1

DHA

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor: 3-1


Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) STAT: Medical Park
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, İlker Takpak
TRABZONSPOR: Uğurcan Serkan, Hüseyin, Edgar, Marlon Abdulkadir Parmak (Dk.58 Safa), Flavio, Baker Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk.79 Ahmet Canbaz) Afobe (Dk.87 Plaza)
YENİ MALATYASPOR: Herrera Chebake (Dk.67 Bülent), Murat (Dk.46 Zeki), Hadebe, Hafez Acquah, Youssuf, Ahmed (Dk.46 Lukoki) Adem (Dk.78 Topalli), Cueva (Dk.46 Zuqui) Tetteh
GOLLER: Dk.24 ve 33 Afobe, 45+3 Nwakaeme (Trabzonspor) Dk.77 Adem Büyük (Pen.) (Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Baker (Trabzonspor) Zuqui, Tetteh, Adem (Yeni Malatyaspor)Süper Lig'in 3´üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Yeni Malatyaspor´u 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alırken, Yeni Malatyaspor ise 3´üncü maçından da galibiyet çıkartamadı.
13´üncü dakikada Adem´in ceza sahası yayının üzerinden dönerek yaptığı vuruşta Uğurcan topu kontrol etti.
24´üncü dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Baker´in ceza sahasına ortasında Hüseyin ön direkte topu kafayla arkaya aşırttı, arka direkte boşta kalan Afobe´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:1-0.
33´üncü dakikada sağ kanatta rakibinden sıyrılan Serkan bekletmeden pasını ceza sahası yayının üzerindeki Baker´a çıkardı, onun tek pasında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan Afobe´nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
40´ncı dakikada sol kanattan Cueva´nın pasında altıpasın gerisinde topla buluşan Adem Büyük´ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrası ilk pozisyonda Adem Büyük´ün ofsaytta olduğu belirlendi ve gol iptal edildi.
45+2´nci dakikada Abdülkadir Ömür´ün pasında ceza sahası yayının hemen sağında topla buluşan Flavio´nun şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden soldan auta gitti.
45+3´üncü dakikada Baker sol kanattan rakiplerini geçtikten sonra topu ceza sahası yayının üzerindeki Flavio´ya aktardı. Onun tek pasında ceza sahası yayının solunda topla buluşan Nwakaeme topu soluna çektikten sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
48´inci dakikada Abdülkadir Ömür´ün pasında altıpasın sağında topla buluşan Nwakame kaleciyi geçtikten sonra şutunu çekti ancak Hadebe son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
57´nci dakikada sol kanattan son çizgiye indikten sonra Marlon topu penaltı noktası üzerine çıkardı, Abdülkadir Ömür uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
76´ncı dakikada Hüseyin´in penaltı noktası üzerinde Adem Büyük´e yaptığı müdahale sonrası hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.
77´nci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Adem´in vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan´ın sağından ağlarla buluştu: 3-1.
86´ncı dakikada Lukoki'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Jetmir'in kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, son anda topu çeldi.
Karşılaşma 3-1 Trabzonspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.ABDULKADİR PARMAK DEVAM EDEMEDİ
Trabzonspor´da Abdulkadir Parmak 57´nci dakikada orta sahada girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Kasığından sorun yaşan, sağlık ekibi tarafından yapılan müdahale sonrasında bir dakika kadar kendini deneyen Abdulkadir, daha sonra oyuna devam edemedi ve 58´inci dakikada yerini Safa Kınalı´ya bıraktı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM
2020-09-26 21:01:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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