Trabzon'da doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et (4)

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

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VALİDEN AÇIKLAMA

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, aile hekimi Yılmaz Babutçu'yu telefonla arayarak tehdit eden şüpheli Tuncay Y. ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Ustaoğlu paylaşımında, "İlimizde görevli Doktor Yılmaz Babutcu'yu tehdit eden Tuncay Y. isimli şahıs gözaltına alınmış olup çıkarıldığı mahkemece yurt dışı yasağı ile birlikte ev ve işyerine yaklaşmama yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon Doğancan İLEK

2020-09-26 21:33:13



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