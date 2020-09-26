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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Yiğit Alp: "İstediğimiz seviyelere yavaş yavaş çıkacağız"

İHA

Mehmet Yiğit Alp: "İstediğimiz seviyelere yavaş yavaş çıkacağız"

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, yavaş yavaş istedikleri seviyeye geleceklerini söyledi.
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Süper Lig'in 3. haftasında sahalarında 31 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Alp, takımın her geçen gün oturduğunu belirterek, "Her geçen gün oturuyor takım oyunu. İstediğimiz seviyelere yavaş yavaş çıkacağız. Yeni oyuncular var. Onların alışması, takımın bir arada oynamaya çalışması ve hocanın sistemine oyuncuların alışması kolay şeyler değil. Bir anda olacak şeylerde değil, hazırlık süresi olmadan lige başladık. Biraz sabredeceğiz. İsteğimiz seviyeye geleceğiz" dedi.
Yeni transfer Afobe'nin performansını da değerlendiren Mehmet Yiğit Alp, "Afobe'nin beklentileri karşılaması için aldık ve karşılıyor. Sörloth ile karşılaştırılması gibi düşüncemiz yok. Hepsinin kendine has tarzı olan oyuncular. Afobe'den isteğimiz performansı alacağımızı gösteriyor" dedi.

"Hafta başında planladığımız transferleri bitirmek istiyoruz"
Transfer etmeyi planladıkları oyuncuları hafta başında bitirmek istediklerini belirten Alp, "O yüzden yoğun bir çabamız var. Pazartesi veya salı günü bitirmek istiyoruz. Sakatlanan Trodensen ile ilgili olarak sözleşmesini dondurma planımız var. Çünkü bu sezon gelmesi çok zor. Guilherme'ye takım bulması için izin verdik. Kendisi Trabzon'da değil. Takım arayışını sürdürüyor. İnşallah bu hafta netleştiririz. Hosseini ile ilgili bir tasarrufumuz yok. Kendisine gelen bir teklif de yok. Ondan en iyi performansı almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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