Eddie Newton: "Sörloth ve Afobe karşılaştırmasının bir an önce bitmesi gerekir"

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, karşılaşmada 2 gol atan Benik Afobe ve takımın eski golcüsü Alexander Sörloth karşılaştırmasının bir an önce bitmesi gerektiğini söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 31 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçı sonrası basın toplantısında konuştu. İngiliz teknik adam özellikle ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Topu iyi çevirdik, rakip yarı alanına iyi gittik. İkinci yarı işler biraz daha zor oldu. Değişiklikler sonrası özellikle oyuna giren Sefa, Plaza, Ahmet Canbaz, bize büyük enerji kattılar. Takıma gayet iyi yardımcı oldular" dedi.

Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı ile ilgili 48 saat beklemeleri gerektiğini belirten Newton, "Henüz taze, yeni sakatlık. Sağlık ekibiyle gerekli değerlendirmeler yapıp değerlendirmeler yapabiliriz. Oyuncunun kasık bölgesinde sıkıntısı var ama hangi derecede olduğunu yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacak" dedi.



İngiliz teknik adam, karşılaşmada 2 gol atan Afobe'nin takımdan ayrılar Sörloth ile kıyaslanmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bence karşılaştırmaların bir an önce bitmesi gerekir farklı tarzda kişiler. Afobe'nin Sörloth'dan çok daha farklı bir tarzı var. İlk maç onun için gerçekten zordu. Aramıza yeni katılmıştı, 48 saat sonra maç oynamak zorunda kaldık. Çok kolay değildi ancak bugünkü maçta daha adapte olduğunu, arkadaşlarını daha çok tanıdığını görebiliyoruz. Sörloth harika bir sezon geçirdi. Bu sezon Afobe'den beklentimiz takıma yardımcı olması. Takıma yardımcı olması için oynadığı pozisyona bakılırsa gol atması gerekir. Ancak takıma yardımcı oluyorsa, bize göre işini yapmıştır demektir."

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